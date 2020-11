Po kolizji przejechał przez chodnik, omal nie potrącając pieszej, i zatrzymał się na placu budowy

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w Szczawnie-Zdroju. Na opublikowanym przez policję nagraniu widać, że kierowca jednego z samochodów nie ustępuje pierwszeństwa przejazdu na rondzie. I doprowadza do kolizji. Jednak na tym nie zakończył swojego rajdu, bo zamiast zatrzymać samochód wcisnął pedał gazu, ruszył przed siebie i przejechał przez chodnik. Na zapisie z kamery widać, że omal nie przejeżdża idącej chodnikiem kobiety. - Rozpędzony samochód, za kierownicą którego siedział 79-latek, staranował ogrodzenie i wjechał na teren budowy. Mężczyzna swój pojazd zatrzymał dopiero po kilkudziesięciu metrach - relacjonuje Przemysław Ratajczyk z biura prasowego dolnośląskiej policji. OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W INTERNECIE >>>

Twierdził, że kobieta chciała zepchnąć go z jezdni

Kierowca miał oświadczyć interweniującym policjantom, że to 43-latka - której na rondzie nie ustąpił pierwszeństwa - chciała zepchnąć go swoim autem z jezdni. - Z uwagi na takie tłumaczenie się sprawcy odstąpiono od ukarania go mandatem i sporządzono dokumentację do wniosku o ukaranie mężczyzny - przekazuje Ratajczyk. I dodaje, że 79-latkowi zatrzymano też prawo jazdy.