Zasłabł za kierownicą, ciężarówka w rowie

Do wypadku doszło w środę, 7 stycznia o godzinie 9.30 na drodze wojewódzkiej numer 367 w Szarocinie.
"Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że pojazd ciężarowy, prawdopodobnie z powodu zasłabnięcia kierującego, zjechał z jezdni uderzył w drzewo oraz ogrodzenie" - informuje młodsza aspirant Katarzyna Trzepak z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze.
68-letniemu mężczyźnie udzielono pomocy na miejscu. W kabinie nie było więcej osób, poruszał się sam.
Obecnie ruch odbywa się wahadłowo. Objazd prowadzi przez Jarkowice na DW369. Na miejscu pracują policjanci, strażacy oraz ratownicy medyczni.
Autorka/Autor: SK/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze