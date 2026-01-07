Zasłabł za kierownicą, ciężarówka w rowie

Do zdarzenia doszło w powiecie kamiennogórskim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło w środę, 7 stycznia o godzinie 9.30 na drodze wojewódzkiej numer 367 w Szarocinie.

"Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że pojazd ciężarowy, prawdopodobnie z powodu zasłabnięcia kierującego, zjechał z jezdni uderzył w drzewo oraz ogrodzenie" - informuje młodsza aspirant Katarzyna Trzepak z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze.

68-letniemu mężczyźnie udzielono pomocy na miejscu. W kabinie nie było więcej osób, poruszał się sam.

Obecnie ruch odbywa się wahadłowo. Objazd prowadzi przez Jarkowice na DW369. Na miejscu pracują policjanci, strażacy oraz ratownicy medyczni.

Kierowca ciężarówki zasłabł Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze

Tir uderzył w drzewo i zahaczył o ogrodzenie Źródło: Policja Kamienna Góra

OGLĄDAJ: TVN24 HD