"Ciężarówka najechała na auta czekające, aby skręcić w lewo". 12 osób poszkodowanych, w tym dzieci

Według wstępnych ustaleń policjantów, pojazd ciężarowy najechał na samochody, które czekały na możliwość skrętu w lewo. - W wyniku tego zdarzenia jeden z tych pojazdów wyjechał na przeciwległy pas ruchu i doszło jeszcze do czołowego zderzenia – relacjonował.

- W zdarzeniu łącznie 12 osób zostało rannych, w tym pięcioro to dzieci w wielu od 4 do 10 lat. Dla dzieci nie ma bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Dwie osoby dorosłe zostały bezpośrednio po przyjeździe służb ratowniczych przewiezione do szpitala. Pozostałe osoby czekają na zwolnienie się transportu medycznego – przekazał policjant.