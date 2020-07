W aucie było ich pięciu. Uderzyli w drzewo, dwóch zginęło, w tym 15-letni kierowca. Sąd nie zajmie się sprawą

Karol nie miał szans na przeżycie, zginął na miejscu. Za nim, na tylnej kanapie, siedział Arek. Ratownicy próbowali jeszcze go ratować, ale obrażenia były zbyt poważne. Trzech z pięciu przeżyło. Jeden w stanie ciężkim trafił do szpitala, dopiero po dłuższej rekonwalescencji wrócił do zdrowia. Drugi miał wycinaną śledzionę, ale on akurat dość szybko opuścił szpital. Tylko 18-letni Damian miał zapięte pasy w trakcie wypadku. I dzięki temu ucierpiał najmniej.