Koniec śledztwa w sprawie zbiórki plecaków dla syryjskich dzieci

Prokuratura wznawia śledztwo w sprawie akcji humanitarnej pod patronatem Beaty Kempy Źródło: TVN24

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu umorzyła wznowione śledztwo w sprawie zbiórki plecaków dla syryjskich dzieci. Decyzja nie jest prawomocna.

To była akcja zorganizowana sześć lat temu w Sycowie, rodzinnym mieście Beaty Kempy, ówczesnej minister ds. pomocy humanitarnej i pod jej honorowym patronatem. Uczniowie kompletowali plecaki, które miały trafić do dzieci w ogarniętej wojną Syrii. Lokalne media informowały jednak, że tornistry miesiącami składowane były w magazynie.

Doniesienie do prokuratury

- Miały leżeć na strychu sali gimnastycznej, nie zostały nigdy przewiezione – mówił wówczas Konrad Dulkowski z Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. – Dopiero, kiedy zrobiło się głośno o tym, że tornistry tam leżą i niszczeją, zostały przekazane księżom, którzy mieli je przekazać do Aleppo, do Syrii – dodał.

W 2019 roku Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych złożył zawiadomienie do prokuratury, że mogło dojść do kradzieży i zniszczenia części plecaków, a zbiórkę przeprowadzono nieprawidłowo.

Wznowione i umorzone

Początkowo postępowanie w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy. Śledztwo zostało umorzone. Zgodnie z zarządzeniem prokuratora okręgowego we Wrocławiu przedmiotowa sprawa została przejęta do prowadzenia przez 1 Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Przeprowadzono szereg czynności procesowych, w tym przesłuchano świadków mających bezpośredni związek z akcją oraz uzyskano obszerną dokumentację związaną z prowadzeniem zbiórki i przekazaniem tornistrów osobom potrzebujących.

"Analiza zebranego w sprawie materiału dowodowego doprowadziła do wniosku, iż w odniesieniu do zachowania osób organizujących zbiórkę plecaków, ich przechowywanie; osoby, która objęła zbiórkę patronatem honorowych oraz osób odpowiedzialnych za ich transport i wydanie uchodźczym dzieciom, brak jest danych wskazujących na podejrzenie popełnienia czynu z art. 278 § 1 k.k. lub jakiegokolwiek innego, w stopniu wystarczającym dla kontynuacji postępowania" - podała w komunikacie Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu.

Art. 278. § 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Kodeks karny

Postanowienie o umorzeniu dochodzenia nie jest prawomocne.

Plecaki ostatecznie trafiły do syryjskich dzieci ponad rok po zbiórce.