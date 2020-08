Kilka razy cofał i przejeżdżał po psie. Miał za karę pracować społecznie, trafi jednak do więzienia

1 czerwca 2019 roku Rafał B., mieszkaniec gminy Syców (województwo dolnośląskie), był w trasie służbowym samochodem. Na swojej drodze spotkał dużego, starszego psa. Przebieg tego, co się stało mężczyzna nagrał swoim telefonem komórkowym. A nagranie trafiło później do sieci. Co widać i słychać na filmie? Najpierw B. woła do psa "Stary, ku***, podnoś się!", po czym przejeżdża mu po brzuchu i tylnych łapach. Pies wydobywa z siebie przeraźliwy jęk. A mężczyzna jeszcze kilka razy cofa i znów po nim przejeżdża. Pies nie przeżył. Film był na tyle drastyczny, że nie zdecydowaliśmy się na jego pokazanie. Po tym, jak wideo pojawiło się w internecie mężczyznę namierzyło Pogotowie dla Zwierząt i zatrzymała go policja. Rafał B. usłyszał zarzut zabicia psa ze szczególnym okrucieństwem. Do wszystkiego się przyznał. OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W INTERNECIE NA TVN24 GO >>>