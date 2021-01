Nagrał, jak kilka razy przejeżdża po psie. Miały być prace społeczne, jest więzienie i "spora dawka motywacji"

1 czerwca 2019 roku Rafał B., mieszkaniec gminy Syców był w trasie służbowym samochodem. Na swojej drodze spotkał dużego, starszego psa. Przebieg tego, co się stało mężczyzna nagrał swoim telefonem komórkowym. A nagranie trafiło później do sieci.

Najpierw miały być prace społeczne, później dwa lata więzienia

W marcu 2020 roku sprawa trafiła na wokandę sądu w Myszkowie, bo to właśnie w okolicach tego miasta doszło do zabicia psa. Rozstrzygnięcie zapadło jednak bez przeprowadzania rozprawy. A z wymierzoną karą - dwóch lat nieodpłatnych prac społecznych, 10-letnim zakazem posiadania zwierząt i koniecznością zapłacenia nawiązki na rzecz prozwierzęcej organizacji - nie zgodzili się obrońcy zwierząt. Wyrok nazywali nawet "śmiesznie niskim".

"Niedaleko jest od krzywdy wyrządzanej zwierzęciu do krzywdy, jaka może zostać wyrządzona człowiekowi"

"W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał na konieczność oddziaływania orzeczonej kary na społeczeństwo, na to, że wbrew pozorom niedaleko jest od krzywdy wyrządzanej zwierzęciu do krzywdy, jaka może zostać wyrządzona człowiekowi" - czytamy we wpisie fundacji, której przedstawiciele przyznają, że decyzja sądu jest "sporą dawką motywacji do dalszej walki na rzecz praw zwierząt".