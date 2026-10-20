Wpadł, gdy zrobił sobie przerwę w podróży. W akcji policyjni kontrterroryści
39-latek był poszukiwany listem gończym przez Sąd Okręgowy w Łodzi. Miał do odbycia kary 9 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się rozbojami i kradzieżami. Jednak skutecznie ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Do czasu.
Policjanci ustalili, że mężczyzna miał się znajdować na Miejscu Obsługi Podróżnych Syców Południe w powiecie oleśnickim na Dolnym Śląsku. Według ustaleń śledczych, mężczyzna mógł próbować uciec, a także posługiwać się bronią palną. Do akcji zaangażowano funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu.
Poszukiwany 39-latek zatrzymany w samochodzie
"Zatrzymanie miało dynamiczny charakter. Funkcjonariusze wkroczyli do akcji z zaskoczenia, gdy poszukiwany przebywał w samochodzie razem z drugim mężczyzną. Szybko przeprowadzone działania pozwoliły na zatrzymanie 39-latka" - informuje komisarz Przemysław Ratajczyk z sekcji prasowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
39-latek trafił do zakładu karnego, gdzie ma odbyć zasądzoną karę.