Wrocław Wpadł, gdy zrobił sobie przerwę w podróży. W akcji policyjni kontrterroryści Oprac. Svitlana Kucherenko |

Policyjni kontrterroryści zatrzymali 39-latka na MOP-ie Źródło wideo: KWP we Wrocławiu Źródło zdj. gł.: KWP we Wrocławiu

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39-latek był poszukiwany listem gończym przez Sąd Okręgowy w Łodzi. Miał do odbycia kary 9 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się rozbojami i kradzieżami. Jednak skutecznie ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Do czasu.

Policjanci ustalili, że mężczyzna miał się znajdować na Miejscu Obsługi Podróżnych Syców Południe w powiecie oleśnickim na Dolnym Śląsku. Według ustaleń śledczych, mężczyzna mógł próbować uciec, a także posługiwać się bronią palną. Do akcji zaangażowano funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu.

Policyjni kontrterroryści zatrzymali 39-latka Źródło zdjęcia: KWP we Wrocławiu

Poszukiwany 39-latek zatrzymany w samochodzie

"Zatrzymanie miało dynamiczny charakter. Funkcjonariusze wkroczyli do akcji z zaskoczenia, gdy poszukiwany przebywał w samochodzie razem z drugim mężczyzną. Szybko przeprowadzone działania pozwoliły na zatrzymanie 39-latka" - informuje komisarz Przemysław Ratajczyk z sekcji prasowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

39-latek trafił do zakładu karnego, gdzie ma odbyć zasądzoną karę.