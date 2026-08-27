Wrocław Z dzieckiem weszła za opuszczone rogatki, kilka sekund później nadjechał pociąg. Nagranie Anna Winiarska |

Z dzieckiem przeszli przez zamknięty przejazd Źródło wideo: Stop Cham / Facebook Źródło zdj. gł.: Stop Cham / Facebook

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Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałek w miejscowości Święta Katarzyna. Jak tłumaczy Anna Nicer, oficer prasowa wrocławskiej policji, "ta sytuacja to zbieg wykroczeń".

- Te dwie osoby dorosłe nie tylko weszły na teren przejazdu kolejowego w momencie, kiedy zostały opuszczone rogatki, ale przede wszystkim dopuściły do tego, że to małe dziecko, które było pod ich opieką było narażone na niebezpieczeństwo – tłumaczy policjantka.

Jak dodaje Nicer, za wykroczenia grozi mandat w wysokości 5000 zł, a w przypadku skierowania wniosku do sądu nawet do 30 000 zł.

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Zgłoszenia nie ma

Obecnie policja prowadzi czynności wyjaśniające. - Niewykluczone, że sprawa rozwinie się w kierunku narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo życia i zdrowia - dodaje Nicer. Czynności zostały wszczęte po opublikowaniu filmu w sieci, nie ma oficjalnego zawiadomienia.

- Osoba, która opublikowała film, była bezpośrednim świadkiem tego zdarzenia proszona jest, by zgłosiła się do komisariatu Siechnice i złożyła stosowne zeznania - dodaje rzeczniczka.