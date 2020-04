"Uwięzili w bagażniku i wywieźli do lasu. Tam bili młotkiem i grozili śmiercią"

Policjanci ze Świeradowa-Zdroju (województwo dolnośląskie) zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o napad na 26-latka. Najpierw mieli zażądać od niego pieniędzy, a gdy ich nie dostali, wrzucili mężczyznę do bagażnika i wywieźli do lasu. Tam - jak relacjonuje policja - grozili mu śmiercią, podpalali i bili młotkiem.

26-latek szedł w kierunku swojego domu. To właśnie wtedy - jak relacjonuje policja - podszedł do niego mężczyzna, który zażądał gotówki. Miał twierdzić, że 26-latek jest winny komuś pieniądze. - Drugi z napastników w tym czasie siedział w pojeździe. Mężczyzna odmówił i zaczął uciekać. Jednak został złapany, wrzucony do bagażnika pojazdu i wywieziony do lasu - opisuje Justyna Bujakiewicz-Rodzeń z policji w Lubaniu. I dodaje, że tam napastnicy grozili 26-latkowi śmiercią, bili go młotkiem i przypalali mu nogi i ręce.