Rozdawali maseczki mieszkańcom, radny zawiadomił prokuraturę. Śledztwo zakończone

Prokuratura Rejonowa w Świdnicy (województwo dolnośląskie) umorzyła śledztwo w sprawie akcji rozdawania maseczek mieszkańcom Świebodzic. Śledczy sprawdzali, czy akcja nie przyczyniła się do spowodowania zagrożenia epidemicznego i czy nie naraziła zdrowia i życia mieszkańców. - Nie ma podstaw, by komukolwiek przedstawić zarzuty. Nie było realnego i faktycznego zagrożenia - podkreśla prokurator.

W kwietniu 2020 roku, gdy w Polsce trwała pierwsza fala pandemii choroby COVID-19, pracownicy Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach postanowili podzielić się z mieszkańcami uszytymi przez siebie maseczkami. Akcję na stronie urzędu gminy opisywano tak: "(...) przebiegała z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Osoby stojące w oczekiwaniu na wydanie maseczki zachowywały bezpieczne odległości, ponadto każda z nich miała zasłonięte usta i nos. Widać było, że mieszkańcy stosują się do wszystkich zaleceń, za co im dziękujemy".

Prokuratura: nie mieliśmy podstaw, by stwierdzić, że doszło do popełnienia przestępstwa

Swoje postępowanie prowadziły policja i prokuratura. Po kilku miesiącach śledztwo zostało jednak umorzone. Dlaczego? Wyjaśnia Marek Rusin, szef Prokuratury Rejonowej w Świdnicy: - Nie ma podstaw, by komukolwiek przedstawić zarzuty. Naszym celem było ustalenie, czy doszło do sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia osób oczekujących na maseczki i czy doszło do spowodowania zagrożenia epidemicznego. Jednak w toku postępowania, po przeanalizowaniu wielu dowodów, nie mieliśmy podstaw, by stwierdzić, że doszło do popełnienia przestępstwa.