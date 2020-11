Brutalnie bili go przez kilkadziesiąt minut, bo "nie lubią damskich bokserów". Nie przeżył, im grozi dożywocie

- Skierowaliśmy do sądu akt oskarżenia przeciwko Arturowi B. i Grzegorzowi F. Zostali oni oskarżeni o to, że wspólnie i w porozumieniu, w zamiarze bezpośrednim, ze szczególnym okrucieństwem dokonali zabójstwa 63-letniego mężczyzny - mówi nam Marek Rusin, szef Prokuratury Rejonowej w Świdnicy.

Poznali się w sklepie, poszli razem na imprezę

Do zbrodni doszło w maju, w jednym z mieszkań na terenie Świebodzic, w trakcie zakrapianej alkoholem imprezy. Jak relacjonuje prokurator B. i F. poznali swoją ofiarę w sklepie. Zaczęli rozmawiać, aż w końcu nowego znajomego przyprowadzili do mieszkania swojego kolegi. Tam pili alkohol i rozmawiali. W pewnym momencie rozmowa miała zejść na przeszłość mężczyzn. Okazało się, że zarówno B., jak i F. i ich przygodny znajomy mieli na koncie konflikty z prawem. 63-latek miał przyznać się do tego, że "siedział za znęcanie się nad osobą najbliższą". - To nie spodobało się F. i B., którzy najpierw oświadczyli, że nie lubią damskich bokserów. A następnie brutalnie pobili swoją ofiarę - opisywał prokurator przed kilkoma miesiącami. Mężczyźni, dziś oskarżeni, przez kilkadziesiąt minut mieli kopać, okładać pięściami i skakać po głowie 63-latka.