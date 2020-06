10 tysięcy kary od sanepidu za akcję rozdawania maseczek. Pieniądze na jej zapłacenie pomogli zebrać mieszkańcy

Pracownicy domu kultury w Świebodzicach wzięli sprawy we własne ręce, zaczęli szyć maseczki i rozdali je mieszkańcom. Na stronie urzędu gminy Świebodzice akcję, 23 kwietnia, opisano tak: "(...) przebiegała z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Osoby stojące w oczekiwaniu na wydanie maseczki zachowywały bezpieczne odległości, ponadto każda z nich miała zasłonięte usta i nos. Widać było, że mieszkańcy stosują się do wszystkich zaleceń, za co im dziękujemy".