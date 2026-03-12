Uciekał przed policją, porzucił auto i zniknął w lesie. Nagranie

Nie zatrzymał się do kontroli i uciekł do lasu Źródło: KPP w Kamiennej Górze

Do zdarzenia doszło we wtorek, 10 marca po godzinie 14 w Świdniku na Dolnym Śląsku. Tam kamiennogórscy policjanci sprawdzali czy kierujący stosują się do obowiązujących ograniczeń prędkości w obszarze zabudowanym.

Zauważyli samochód, którego kierujący przekroczył dopuszczalną prędkość o 33 kilometrów na godzinę. Kiedy policjant próbował zatrzymać pojazd - kierowca gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać.



"Znacznie przekraczał prędkość, wjeżdżał na przeciwległy pas ruchu, ignorował obowiązujące przepisy, stwarzając ogromne zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu drogowego" - informuje policja w Kamiennej Górze.

Zostawił pasażerkę i uciekł do lasu

W pewnym momencie kierowca wjechał do lasu i uciekł pieszo.

"Gdy policjanci dotarli do porzuconego pojazdu, okazało się, że na fotelu kierowcy siedzi kobieta, która początkowo twierdziła, że to ona prowadziła samochód. Jej wersji zdarzeń zdecydowanie przeczyło nagranie z pomiaru prędkości. Dodatkowo mężczyzna, który uciekł z miejsca zdarzenia, pozostawił w pojeździe wszystkie swoje dokumenty" - dodaje.

Za kierownicą podczas ucieczki siedział 32-latek z powiatu wałbrzyskiego, który ma zakaz prowadzenia pojazdów. Następnego dnia został zatrzymany. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

