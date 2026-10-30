Wrocław Zatrzymany obywatel Rosji. Miał działać na rzecz obcego wywiadu Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

Obywatel Rosji zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa Źródło zdj. gł.: Dolnośląska policja

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O zatrzymaniu 55-latka i decyzji sądu o tymczasowym areszcie policja poinformowała w piątek w komunikacie.

Funkcjonariusze zwrócili uwagę na Rosjanina po jednym z meczów, który odbył się w Świdnicy. Patrolowali miasto i sprawdzali, czy gdzieś nie gromadzą się grupy kibiców przeciwnych drużyn. Wtedy dostrzegli mężczyznę, który siedział w zaparkowanym Volkswagenie w pobliżu niestrzeżonego przejazdu kolejowego. Na widok policjantów szybko odjechał.

Policjanci ruszyli za nim. Na chwilę stracili go z oczu, a potem znaleźli go przy wiadukcie kolejowym.

"Mężczyzna znajdował się obok auta, a na widok funkcjonariuszy stał się wyraźnie nerwowy i próbował pośpiesznie wrócić do samochodu. Policjanci podjęli wobec niego interwencję, w trakcie której okazało się, że posiada przy sobie profesjonalny sprzęt fotograficzny, którym wykonywał zdjęcia pociągów oraz infrastruktury kolejowej" - poinformowała dolnośląska policja.

Policjanci zatrzymali obywatela Rosji podejrzewanego o prowadzenie działań na rzecz obcego wywiadu Źródło zdjęcia: Dolnośląska policja

Fotografował infrastrukturę kolejową

Zgodnie z polskimi przepisami nie można fotografować infrastruktury krytycznej. Od listopada 2025 roku policjanci prowadzą działania w ramach akcji "TOR", której głównym celem jest przeciwdziałanie aktom sabotażu i dywersji w infrastrukturze kolejowej.

Dlatego policjanci przewieźli zatrzymanego do komendy w Świdnicy.

Funkcjonariusze znaleźli sprzęt elektroniczny i fotograficzny, telefony komórkowe, laptopy oraz dyski przenośne i zewnętrzne o dużej pojemności, a także kilka różnych dokumentów tożsamości.

Analizą sprzętów i zdjęć zajęli się funkcjonariusze z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

"Podczas analizy zabezpieczonego sprzętu ujawnili setki tysięcy plików o zbliżonej do siebie tematyce. Na fotografiach znajdowały się między innymi obiekty ważnej infrastruktury kolejowej i komunikacyjnej, w tym także określanej mianem krytycznej - nie tylko na terenie Polski" - przekazała policja.

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Zarzuty i areszt za działanie na rzecz obcego wywiadu

55-latek został zatrzymany, a następnie w wyniku ścisłej współpracy z Prokuraturą Rejonową w Świdnicy, usłyszał zarzuty z artykułu 130 paragraf 1 Kodeksu karnego.

"Mowa o działalności na rzecz obcego wywiadu przeciwko RP w ten sposób, że wykonywał fotografie elementów infrastruktury kolejowej, komunikacyjnej oraz obiektów produkcyjnych z zamiarem ich przekazania obcemu wywiadowi" - poinformowała policja.

Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy dał podstawy do skierowania do sądu wniosku o zastosowanie wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował, że mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

Mężczyźnie grozi kara nie krótsza niż pięć lat pozbawienia wolności.

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Czy mógł wcześniej przekazać materiały obcemu wywiadowi?

Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji powiedziała na antenie TVN24, że 55-latek przyjechał do Polski w celach zawodowych, ale nie wie jak długo mógł tutaj przebywać.

- Informacje potwierdzające to, czy mężczyzna działał sam, czy w jakiejś zorganizowanej grupie i czy ewentualnie przekazał już jakąkolwiek dokumentację na rzecz obcego wywiadu, to będzie wyjaśniane w trakcie postępowania - przekazała Gałecka.

Przypomniała również, że mężczyzna jest zatrzymany, ale postępowanie w jego sprawie trwa. - Oczywiście nie jest wykluczone, że nasze służby będą działały również ze służbami z innych krajów w ramach właśnie tych zdjęć, gdzie była fotografowana infrastruktura krytyczna, kolejowa, komunikacyjna na terenie innych państw - stwierdziła rzeczniczka MSWiA.

Rzeczniczka MSWiA o zatrzymanych 55-latku z Rosji Źródło: TVN24

Gałecka poinformowała też, że na tym etapie trudno powiedzieć, czy będzie to sprawa prowadzona międzynarodowo, czy śledczy skupią się tylko na wątku fotografowania infrastruktury na terenie Polski.

Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, poinformował w serwisie X, że "w postępowaniach o szpiegostwo i dywersję prowadzonych przez ABW, od 1 stycznia 2024 roku statusem podejrzanego objętych zostało już 90 osób".