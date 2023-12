Odpowie za podpalenie 42-latka. "Gdy ofiara płonęła, palił papierosa"

Zarzut postawiła Prokuratura Rejonowa w Świdnicy (woj. dolnośląskie). 37-latek miał najpierw pić alkohol w towarzystwie swojego znajomego, a następnie go podpalić. Podejrzany i ofiara to osoby w kryzysie bezdomności. Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek w ubiegły tygodniu.