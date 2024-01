Wulgarne napisy na murze kościoła. Zatrzymany 52-latek usłyszał zarzuty

czytaj dalej

"Zaraz po wizycie w Auschwitz zapraszamy w imieniu Wolnych Polaków do więzień w Radomiu i Ostrołęce, gdzie są przetrzymywani członkowie polskiego parlamentu" – tak we wpisie na platformie X do jej właściciela Elona Muska zwrócił się poseł PiS Przemysław Czarnek. Pytany przez reporterkę TVN24, czy naprawdę liczy na to, że właściciel Tesli przychyli się do jego apelu, odparł wymijająco.