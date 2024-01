Wulgarne napisy na murze kościoła. Sprawcy są poszukiwani

"Wysokie zagrożenie karą wynika z uszkodzenia tego cennego dla dziedzictwa kultury zabytku, bo taki czyn jest zagrożony karą aż do 10 lat więzienia. Za znieważenie grozi do dwóch lat, za zniszczenie mienia do 5 lat, a za zniszczenie zabytku do 8 lat. Sprawdziliśmy i ten mur jest wpisany jako zabytek na prezydencką listę pomników historii" - powiedział prok. Rusin.