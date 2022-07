Prezydent stracił pracę w szpitalu. Podkreślał, że to była "decyzja polityczna". Jest wyrok sądu

Prezydent Wałbrzycha i kardiolog Roman Szełemej, domagał się przed sądem przywrócenia go do pracy w szpitalu. Stanowisko stracił prawie rok temu. Dyrekcja zarzucała samorządowcowi "rażące naruszenia", prezydent był przekonany, że decyzja miała "charakter polityczny". Sąd w Świdnicy zdecydował właśnie o przywróceniu Szełemeja do pracy.

Sąd pracy w Świdnicy (woj. dolnośląskie) wydał wyrok w sprawie Romana Szełemeja, prezydenta Wałbrzycha i kardiologa, z którym Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu rozwiązał umowę o pracę. Samorządowiec od początku przekonywał, że decyzja szpitala to działanie polityczne, dlatego zdecydował się wejść na drogę sądową.

Władze szpitala mają przywrócić prezydenta do pracy

Szełemej wskazywał, że władze szpitala, rozwiązując z nim umowę, złamały prawo pracy. Pozew samorządowca rozpatrzył w piątek (15 lipca) sąd pracy w Świdnicy.

- Po rozpoznaniu sprawy sąd decyduje o przywróceniu powoda Romana Szełemej do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy, to jest w dniu złożenia przez pracodawcę niezgodnego z prawem oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, nakłada na pozwanego obowiązek dalszego zatrudniania powoda do czasu prawomocnego zakończenia postępowania - powiedziała sędzia Magdalena Piątkowska.

Ponadto zasądzono na rzecz prezydenta Wałbrzycha kwotę 26 866 zł za poniesione koszty procesu.

- Oczywiście wyrażam ogromne zadowolenie. Przez prawie rok nie byłem w stanie realizować tego, co jest dla mnie najważniejsze, czyli zawodu kardiologa. 36 lat mojej pracy poświęciłem szpitalowi i pacjentom, a to wszystko próbowano przekreślić jedną decyzją, która zabrała władzom szpitala dosłownie dwie minuty - powiedział TVN24 Roman Szełemej,

Prezydent Wałbrzycha podkreślił, że "dzisiejszy wyrok sądu wskazuje, że te wszystkie powody zwolnienia były bezprawne". - Wszystkie argumenty, które były podawane w wypowiedzeniu dyscyplinarnym były absurdalne i nie miały żadnego potwierdzenia w faktach. Wszystkie te powody sąd nie tylko oddalił, ale i wskazał na ich bezpodstawność - dodał samorządowiec.

Został prezydentem, ograniczył pracę w szpitalu

Szełemej był związany z wałbrzyskim szpitalem od lat 80. W tym czasie sukcesywnie piął się po kolejnych szczeblach kariery w szpitalu. Przeszedł drogę od szeregowego lekarza, przez ordynatora oddziału kardiologicznego, do posady dyrektora placówki. Kiedy w 2011 roku objął funkcję prezydenta miasta, zrezygnował z części obowiązków lekarskich. W ostatnim czasie przed zwolnieniem Szełemej zatrudniony był w szpitalu na ćwierć etatu, na stanowisku lekarza kierującego oddziałem kardiologii.

Na początku września "Super Express" poinformował, że w pierwszej połowie 2021 roku, od stycznia do lipca samorządowiec zarobił tam 402 tysiące złotych, a tylko w samym lipcu 109 tysięcy złotych. Jak tłumaczyły władze szpitala, na tę kwotę składały się: pensja podstawowa, premie oraz nagroda jubileuszowa. - Wysokość mojego wynagrodzenia wynika głównie z dyżurów na SOR, które brałem bardzo często, z uwagi na braki kadrowe, a także z nagrody za 35 lat pracy - mówił wówczas w rozmowie z "SE" Szełemej.

Szpital mówi o naruszeniach, prezydent o "politycznej decyzji"

Tuż po publikacji, Dolnośląski Urząd Wojewódzki zapowiedział kontrolę w szpitalu dotyczącą - jak podano - zarobków pracującego w tej placówce prezydenta Wałbrzycha oraz piastowanych przez niego stanowisk. Następnie szpital im. A. Sokołowskiego poinformował w oświadczeniu, że decyzją dyrekcji szpitala rozwiązano umowę o pracę z prezydentem Szełemejem.

"Decyzja uzasadniona jest rażącym naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych, a to obowiązku dbania o dobro zakładu pracy, wyrażającym się w powodowaniu dezorganizacji pracy Szpitala, podważaniu kompetencji przełożonej - pełniącej obowiązki dyrektora Szpitala, obowiązku rzetelnego i efektywnego wykonywania pracy, przestrzegania ustalonego czasu pracy, przestrzegania regulaminu pracy, wyrażające się w naruszaniu postanowień regulaminu pracy w zakresie potwierdzania czasu pracy przy użyciu kart zbliżeniowych, nieprzestrzeganie ustalonego w zakładzie pracy czasu pracy, w tym samowolne opuszczanie Szpitala w czasie dyżurów, nieprawidłowości w rozliczaniu czasu pracy, niewykonanie polecenia Pracodawcy, niewykonywanie obowiązków Lekarza Kierującego Oddziałem Kardiologii" - napisano w oświadczeniu.

Dyrekcja szpitala uznała też, że łączenie funkcji prezydenta miasta z pracą w szpitalu "odbywa się kosztem zaniedbania obowiązków wobec pacjentów i szpitala".

Rzecznik marszałka województwa tłumaczy powody zwolnienia Szełemeja TVN24 Wrocław

W odpowiedzi na oświadczenie lecznicy, Szełemej wydał własne. "Po 36 latach nieprzerwanej pracy podziękowano mi w ten sposób za poświęcenie, za trud, który wspólnie wraz z moimi współpracownikami włożyliśmy, by nasz szpital był dobry, wyjątkowy i leczył pacjentów nie tylko z Wałbrzycha. Przyczyny tego nagłego wypowiedzenia nie są merytoryczne. W mojej ocenie mają charakter polityczny. To oczywista zemsta za to, że wraz z dyrekcją i wieloma innymi osobami broniliśmy szpitala przed marginalizacją. Wypowiedzenie łamie procedury kodeksu pracy, więc z pewnością spotkamy się w sądzie" - czytamy w oświadczeniu.

Autor:aa/gp

Źródło: TVN24