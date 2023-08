W podziemiach katedry odkryli kryptę, w środku sarkofag. Należał do hrabiego, dowódcy z czasu wojny

Podczas prac prowadzonych w podziemiach świdnickiej katedry odkryto kryptę, a w niej cynowy sarkofag - zdobiony polichromią - pochodzący z XVII wieku. Z ustaleń badaczy wynika, że należał on do hrabiego Georga von Schlicka, austriackiego dowódcy z okresu wojny trzydziestoletniej.

Wiedzą, do kogo należał sarkofag

- W 1935 roku Niemcy dokładnie opisali wszystkie krypty znajdujące się w tym miejscu. Dzięki temu wiemy, że znaleziony sarkofag należał do hrabiego Georga von Schlicka, austriackiego dowódcy z okresu wojny trzydziestoletniej. Według inskrypcji na trumnie zginął on 1 listopada 1640 roku na przedpolach Jeleniej Góry, obleganej przez wojska cesarskie - wyjaśnia.

Historyk przypuszcza, że to nie koniec odkryć w tym miejscu. - Źródła historyczne mówią jeszcze o dwóch innych trumnach znajdujących się w tej krypcie, a należących do cesarskiego pułkownika von Poppingen i kanclerza świdnicko-jaworskiego p. von Oberga. Wiadomo też, że za opisanym pomieszczeniem kryje się kolejne, które jest sprawdzane. Podobnych miejsc jest tutaj więcej: pod ołtarzem głównym, w zakończeniach nawy północnej czy pod kaplicą św. Jana Chrzciciela - wymienia Nowotny.

Odkrycie skomentował też biskup diecezji świdnickiej. - To ogromne zaskoczenie, choć nie raz historycy przekonywali nas o wielu tajemnicach skrywanych przez katedrę. Część z nich ujawniła już renowacja nawy głównej, ale to pewnie nie koniec. Przyjmujemy to jako wyzwanie i zachętę do stawiania odważnych pytań i szukania rozwiązań na pokazanie tego wyjątkowego dziedzictwa - podkreśla bp Marek Mendyk.