Wybuch w kamienicy, jedna osoba ranna. Katastrofę bada prokuratura

- O godzinie 11 jak coś huknęło to moja dziewczyna od razu wybiegła do mojej mamy. Mam niepełnosprawną babcię, która była w strasznym szoku. Musiałem ściągnąć ją z łóżka, umieścić na wózku i wyprowadzić z budynku - mówi jeden z mieszkańców kamienicy. A jego dziewczyna dodaje: - Był chaos, wszystko się waliło, było pełno pyłu. To był szok i zdenerwowanie, ale udało nam się wydostać,

Sprawdzą, jak doszło do katastrofy

Na miejscu pracowały służby i prokuratorzy, którzy będą wyjaśniali to, jak doszło do zdarzenia. Swoje czynności śledczy mogli rozpocząć dopiero po zakończeniu akcji strażaków. Marek Rusin, szef Prokuratury Rejonowej w Świdnicy, przed godziną 14 na antenie TVN24 mówił: - Akcja ratunkowa dobiega końca, czekamy na przekazanie nam miejsca zdarzenia. Wtedy rozpoczniemy oględziny w których, oprócz prokuratora i policji, udział weźmie biegły z zakresu pożarnictwa i gazownictwa, a także pracownicy inspektoratu nadzoru budowlanego. Prokurator podkreślił, że to od oględzin będzie zależało, jak przebiegać będą dalsze czynności. - Są one jednak wykonywane w kierunku sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób i mieniu w wielkich rozmiarach - przekazał Rusin. Nie chciał jednak, na tym etapie, powiedzieć, co było przyczyną katastrofy budowlanej. - Wiele wskazuje na to, że doszło tu do wybuchu gazu - przyznał prokurator.