Był zbyt chory na więzienie. Po wyjściu na wolność molestował dziecko. Został skazany, chciał uchylenia wyroku

W listopadzie 2019 roku Tomasz Ł. został skazany na 12 lat więzienia. Mężczyzna był oskarżony o doprowadzenie pięciolatka do obcowania płciowego, utrwalenie tego na swoim telefonie, prezentowanie chłopcu czynności seksualnej i posiadanie pornografii dziecięcej. - Zmusił dziecko do odbycia stosunku oralnego. Do czynu doszło, gdy mama chłopca udała się na zakupy. Syna zostawiła pod opieką swojego sąsiada, Tomasza Ł. - relacjonował wydarzenia z 2016 roku Marek Rusin, szef Prokuratury Rejonowej w Świdnicy. Ł. wpadł, gdy film na którym molestuje chłopca policja znalazła w mieszkaniu innego podejrzanego o pedofilię. Tomaszowi Ł. za recydywę groziło do 15 lat pozbawienia wolności. Wszystko dlatego, że już wcześniej trafił do więzienia za molestowanie nieletnich. W 2013 roku został prawomocnie skazany na 6 lat i 8 miesięcy więzienia za gwałt na 14-letnim chłopcu. Pełnej kary - ze względu na pogarszający się stan zdrowia - jednak nie odsiedział. Sąd zarządził przerwę w jej odbywaniu. Chory na stwardnienie rozsiane mężczyzna, cierpiący na niedowład rąk i nóg, zamieszkał w Świdnicy.