Świdnica. Lekarze wycięli gigantycznego guza jajnika. Ważył około 20 kilogramów

Emmanuel Macron wygłosił w poniedziałek przemówienie telewizyjne, w którym wyraził żal, że "nie udało się osiągnąć konsensusu" w sprawie reformy emerytalnej. Następnie poszedł na spacer po Paryżu ze swoją żoną Brigitte. Grupa mężczyzn śpiewających na ulicy tradycyjne piosenki miała go zagadnąć, by się do nich przyłączył. Gdy nagranie trafiło do internetu, na prezydenta Francji spadła fala krytyki.