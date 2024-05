W środę wieczorem w centrum Świdnicy został postrzelony mężczyzna. Ranny trafił do szpitala. Policja ustala okoliczności zdarzenia.

- 1 maja przed godziną 20 na ulicy Teatralnej doszło do postrzelenia mężczyzny. Został on zabrany do szpitala - poinformowała asp. Magdalena Ząbek, oficer prasowa z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.