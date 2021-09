Strażak podejrzany o zlecenie podpalenia aut dwóch innych strażaków

Strażak ze Świdnicy został aresztowany w związku z podżeganiem do podpalenia dwóch samochodów należących do jego byłych kolegów z pracy w poprzedniej jednostce. Śledczy zebrali dowody świadczące o tym, że Krzysztof M. miał podsunąć podpalaczowi skuteczny sposób na zniszczenie pojazdów.

- Domniemamy, że podpalenia zostały zlecone w zemście i w celu zastraszenia za to, że obaj poszkodowani stanęli przeciwko niemu. Właściciele spalonych samochodów są świadkami i zeznają w sądzie w sprawie oczerniania przez zatrzymanego jeszcze innego strażaka na portalach społecznościowych. Tamten konflikt trwał kilka lat - mówi nasz rozmówca.

Obaj poszkodowani to strażacy zawodowi z Dzierżoniowa.

Spłonęły auta strażaków

Jako pierwsze w połowie maja spłonęło audi. Wtedy, na świeżo, jako przyczynę pożaru uznano zwarcie instalacji elektrycznej i nie łączono go intencjonalnym działaniem. Dwa tygodnie później - 3 czerwca, również w Dzierżoniowie - w płomieniach stanęło bmw. W tym przypadku jedna z kamer monitoringu uchwyciła podpalacza, a także moment podpalenia. Sposób, w jaki spłonęły oba auta był identyczny, potwierdził to biegły z zakresu pożarnictwa. Zarówno audi jak i bmw należały do strażaków z tej samej jednostki.