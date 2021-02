Trzyletnia Hania nie żyje, "miesiącami była bita". Ziobro: prokurator będzie się domagać najsurowszej kary

Prokuratorzy ze Świdnicy (województwo dolnośląskie) badają, jak doszło do śmierci trzyletniej Hani z Kłodzka. Matka dziewczynki i jej partner usłyszeli zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem i zabójstwa trzylatki. "Ostatniego dnia jej życia, sprawca, silnie kopnął dziecko w brzuch. Za takie bestialstwo prokurator będzie się domagać najsurowszej kary" - zapowiedział w mediach społecznościowych Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

Hania zmarła w nocy z 19 na 20 lutego w szpitalu w Kłodzku. Początkowo zakładano, że dziewczynka zmarła po tym, jak matka przez kilka minut polewała ją zimną wodą. Prysznic był karą za to, że trzyletnia Hania w łóżku zrobiła siku. Gdy dziewczynka zaczęła wymiotować, słabnąć i tracić przytomność, wezwano pogotowie. I choć akcja reanimacyjna trwała kilkadziesiąt minut, to trzylatki nie udało się uratować.