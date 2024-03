Postępowanie wobec nagiego prokuratora umorzone. Zareagował Adam Bodnar

Prokurator generalny Adam Bodnar złożył odwołanie od postanowienia zastępcy rzecznika dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania prowadzonego przeciwko prokuratorowi Prokuratury Rejonowej w Świdnicy Maciejowi W., który w 2021 roku spacerował nago po jednym z osiedli. Mężczyzna został przywrócony do obowiązków służbowych, jednak prokurator generalny chce przekazania sprawy do ponownego rozpoznania w postępowaniu dyscyplinarnym.

Do zdarzenia doszło we wrześniu 2021 roku w Świdnicy (woj. dolnośląskie). Lokalne media poinformowały, że nagi mężczyzna spacerował między innymi w rejonie ulic Rolniczej, Kilińskiego i Kopernika. Odwiedził też jeden z osiedlowych sklepów.

Według nieoficjalnych informacji mężczyzna miał około 2,5 promila alkoholu w organizmie i jak się później okazało, jest prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Świdnicy. Maciej W. został zawieszony w czynnościach służbowych, a rzecznik dyscyplinarny wszczął wobec niego postępowanie wyjaśniające w sprawie uchybienia godności urzędu. 4 marca br. świdnicki prokurator został jednak przywrócony do obowiązków służbowych po nieprawomocnym postanowieniu zastępcy rzecznika dyscyplinarnego w okręgu poznańskim, który umorzył postępowanie.

Adam Bodnar reaguje

Rzeczniczka prokuratora generalnego opublikowała komunikat w tej sprawie. "Prokuratora Macieja W. obwiniono o uchybienie godności urzędu poprzez dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku polegającego na wprawieniu się w stan nietrzeźwości i przemieszczaniu nago po ulicach Świdnicy, które to zachowanie wyczerpało znamiona wykroczenia określonego w art. 140 kodeksu wykroczeń. Podstawą umorzenia było uznanie, że u obwinionego wystąpiło upojenie atypowe, które wyłączało jego poczytalność w chwili zdarzenia" - napisała prok. Anna Adamiak. "Prokurator Generalny z rozstrzygnięciem tym nie zgodził się i skorzystał z przysługującego mu uprawnienia do zaskarżenia orzeczenia, składając odwołanie. W złożonym środku odwoławczym podniósł zarzuty obrazy przepisów prawa procesowego w zakresie gromadzenia i oceny dowodów oraz wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania w postępowaniu dyscyplinarnym" - dodała.