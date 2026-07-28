Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Patrycja zmarła czekając godzinami na pomoc. Rzecznik Praw Pacjenta wydał decyzję

|
Samodzielny Zespól Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
Nie było karetki, Patrycja zmarła
Źródło wideo: Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Archiwum TVN24
Rzecznik Praw Pacjenta stwierdził naruszenie praw 30-letniej Patrycji Augustyn, która po udarze krwotocznym przez wiele godzin czekała na transport do specjalistycznego szpitala, po czym zmarła. W decyzji wskazał na poważne nieprawidłowości organizacyjne, w tym błędy w organizacji transportu medycznego i koordynacji leczenia. Równolegle dwa postępowania w tej sprawie prowadzi prokuratura.

W wydanej decyzji - do której nasza redakcja otrzymała dostęp - uznano, że Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy nie zapewnił kobiecie świadczeń zdrowotnych z należytą starannością. Rzecznik wskazał m.in. na nieprawidłową organizację transportu medycznego, błędy w koordynacji leczenia oraz opóźnienia w przekazywaniu pacjentki do specjalistycznych ośrodków.

Zmarła po wielogodzinnym oczekiwaniu na transport

Patrycja trafiła do szpitala 27 marca 2025 roku po tym, jak zasłabła w swoim domu w Piławie Górnej. - Jej narzeczony szybko zadzwonił na 112 i po około 20 minutach przyjechało pogotowie i zabrało ją na SOR w szpitalu w Świdnicy. Córce wykonano tomografię komputerową i okazało się, że omdlenie było spowodowane udarem krwotocznym. Trzeba było szybko przewieźć córkę do innego szpitala - mówił pan Albert, ojciec zmarłej.

Szpital w Świdnicy nie dysponował oddziałem neurochirurgii, dlatego rozpoczęto starania o przekazanie pacjentki do placówki o wyższym stopniu referencyjności. Według ustaleń Rzecznika Praw Pacjenta, organizacja transportu oraz dalszego leczenia napotkała jednak szereg problemów. Kobieta najpierw została przewieziona do Wałbrzycha, gdzie okazało się, że nie będzie mogła zostać niezwłocznie zoperowana. Następnie skierowano ją do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Patrycja zmarła 30 marca.

Decyzja Rzecznika Praw Pacjenta

Jak czytamy w wydanej decyzji, w ocenie Rzecznika Praw Pacjenta w przedmiotowej sprawie doszło do naruszenia prawa Pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością.

Jak ustalił Rzecznik Praw Pacjenta, mimo rozpoznania stanu wymagającego natychmiastowego leczenia, organizacja dalszej pomocy nie zapewniła chorej szybkiego dostępu do niezbędnych świadczeń.

"Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że pomimo ustalenia konieczności pilnego leczenia neurochirurgicznego organizacja dalszego procesu leczenia Pacjentki nie zapewniła jej rzeczywistego i sprawnego dostępu do świadczeń wymaganych jej stanem zdrowia" - czytamy w uzasadnieniu decyzji.

Zastrzeżenia do transportu medycznego

Jednym z głównych problemów była organizacja transportu międzyszpitalnego. Jak wskazano, umowa zawarta przez szpital na realizację transportu sanitarnego nie gwarantowała możliwości pilnego przewozu pacjentów wymagających natychmiastowego przekazania do innego ośrodka.

"Negatywnie należy ocenić organizację oraz realizację transportu międzyszpitalnego Pacjentki. Jak wynika z analizy zgromadzonego materiału dowodowego, zawarta przez podmiot leczniczy umowa dotycząca świadczenia usług transportu sanitarnego nie gwarantowała realnej możliwości pilnego przewozu pacjentów wymagających natychmiastowego transportu do innego ośrodka" - napisał Rzecznik.

Samodzielny Zespól Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
Samodzielny Zespól Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
Źródło zdjęcia: Archiwum TVN24

W ocenie urzędu przyjęte rozwiązania organizacyjne "nie zapewniały skutecznego zabezpieczenia sytuacji, w których stan pacjenta wymagał niezwłocznego przekazania do placówki wyższego stopnia referencyjności".

Rzecznik zwrócił również uwagę, że szpital nie wykorzystał wszystkich dostępnych możliwości organizacyjnych.

"Podmiot leczniczy nie zapewnił transportu sanitarnego w odpowiednim czasie, mimo iż posiadał możliwość jego organizacji wynikającą z postanowień zawartych umów" - stwierdził Rzecznik.

Problemy także po przyjeździe do Wałbrzycha

Kolejne nieprawidłowości dotyczyły uzgodnień związanych z przyjęciem pacjentki przez szpital w Wałbrzychu.

"Ustalenia te zostały przeprowadzone w sposób nieprawidłowy, czego konsekwencją było przetransportowanie Pacjentki do podmiotu, który nie zapewnił jej niezwłocznej realizacji planowanego świadczenia" - stwierdził Rzecznik.

W efekcie kobieta musiała oczekiwać na dalszy transport do kolejnej placówki, co jeszcze bardziej wydłużyło czas potrzebny do rozpoczęcia specjalistycznego leczenia.

Rzecznik zwrócił również uwagę na realizację transportu między szpitalami bez obecności lekarza oraz nieprawidłowości w dalszej organizacji przekazywania pacjentki pomiędzy placówkami.

Naruszono prawo pacjentki

Choć Rzecznik podkreślił, że personel medyczny podejmował działania diagnostyczne i lecznicze zmierzające do rozpoznania oraz zabezpieczenia stanu pacjentki, to sposób organizacji procesu leczenia nie spełnił wymaganych standardów.

"W ocenie Rzecznika Praw Pacjenta stwierdzone nieprawidłowości organizacyjne dotyczące zabezpieczenia transportu medycznego, zapewnienia ciągłości leczenia oraz prawidłowego skoordynowania przekazania Pacjentki pomiędzy podmiotami leczniczymi świadczą o niezachowaniu wymaganej należytej staranności przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych" - napisano w decyzji.

Ostatecznie Rzecznik Praw Pacjenta stwierdził, że "Pacjentce nie zapewniono świadczeń zdrowotnych w sposób odpowiadający standardowi właściwej staranności", dlatego doszło do naruszenia jej prawa do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością.

W związku z decyzją szpital w Świdnicy został zobowiązany m.in. do przeanalizowania sprawy, przeprowadzenia szkoleń dla personelu oraz aktualizacji procedur dotyczących organizacji transportów międzyszpitalnych i przekazywania pacjentów wymagających pilnego leczenia specjalistycznego.

- Po części czuję, że osoby winne odpowiedzą za to i że dzięki temu też zostanie naprawiony system ratownictwa w Świdnicy. Ludzie po prostu nie ucierpią, bo najbardziej chodzi mi tylko o to, żeby śmierć Patrycji nie poszła na darmo. Będę uparcie dążył do zmiany przepisów o ratownictwie medycznym - mówi tvn24.pl pan Albert, ojciec zmarłej Patrycji.

Dwa postępowania w prokuraturze

W prokuraturze równolegle prowadzone są teraz dwa odrębne postępowania w sprawie śmierci 30-letniej Patrycji. Pierwsze zostało wszczęte w zeszłym roku i dotyczy możliwości popełnienia błędu w sztuce medycznej. - To postępowanie jest w tej chwili zawieszone z uwagi na oczekiwanie na opinię uzupełniającą z zakresu medycyny sądowej - mówiła nam prokurator Małgorzata Czajkowska z Prokuratury Rejonowej w Świdnicy.

6 lipca Prokuratura Rejonowa w Świdnicy rozpoczęła nowe - drugie - śledztwo, które obejmuje wątki związane między innymi z działaniami dyrekcji szpitala, realizacją transportu sanitarnego i dokumentacją dotyczącą pacjentki. Jest ono w początkowej fazie.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
Czarno na białym
30 min
pc
"Złapał mnie dwiema rękami w kroku. Wydałam z siebie przeraźliwy pisk"
TVN24+ Originals
39 min
pc
"Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go? Pilnie idź do lekarza
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
SzpitalRzecznik Prawa Pacjenta
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Dariusz Mazurkiewicz
Miliony Polaków korzysta z tej usługi. Jej prezes składa rezygnację
BIZNES
pap_20260708_04U
Tusk do Nawrockiego po pobiciu Ukraińców: proszę przestać milczeć
Polska
imageTitle
Kubica nie pojedzie na Bliskim Wschodzie. Finał sezonu przeniesiony
EUROSPORT
Donald Tusk
Tusk: tego efektu nie mamy, nie oszukujmy się
BIZNES
Zniszczenia w Wisconsin po przejściu tornada są ogromne, USA
Tornado w USA. "To wyglądało złowieszczo"
METEO
imageTitle
Oburzające sceny w Brazylii. Agresorka ukarana wieloletnią dyskwalifikacją
EUROSPORT
Brutalne pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu
Są pierwsze zarzuty po ataku we Wrocławiu
Wrocław
Kradziona Toyota i zatrzymanie kierowcy na autostradzie
Ustalili, gdzie jedzie skradzione w Niemczech auto. Zatrzymanie na A2
WARSZAWA
paliwo paliwa stacja benzynowa shutterstock_1191986164
Tusk o skutkach ruchu Nawrockiego. "To jest absolutny skandal"
BIZNES
Trzęsienie ziemi w Japonii
Trzęsienie ziemi w Japonii. "W telefonach zaczął buczeć alarm, pociąg się zatrzymał"
METEO
Policja bada sprawę postrzelenia 41-latka
Strzelał z jadącego auta, trafił mężczyznę. Tłumaczy, że "przypadkiem"
WARSZAWA
Marta Wcisło, Przemysław Czarnek
"To jest szczyt bezczelności". Europosłanka przerwała wystąpienie Czarnka
BIZNES
Mnożą się pytania po śmierci 14-latki z Andrychowa
Tragedia w Andrychowie. Prokuratura chce kary dla policjantów
Kraków
bol brzucha shutterstock_2696238503
Wirus atakuje Polaków w sile wieku. Nieleczony może prowadzić do przedwczesnej śmierci
Zdrowie
Premier Donald Tusk
Śledztwo po groźbach wobec Tuska. "Sprawca jest typowany"
Wrocław
imageTitle
Trybunał zajmie się odwołaniem Senegalu. Na decyzję piłkarze poczekają
EUROSPORT
Leki, recepta, e-recepta
Nowe zasady wystawiania e-recept refundowanych. Co się zmieni?
Zdrowie
wieza kontroli lotow shutterstock_1109029928
PAŻP walczy o odblokowanie środków. W tle wielomiliardowy spór z Pfizerem
BIZNES
imageTitle
Stracił reprezentację, wywołał burzę, teraz wraca. Rybus podjął decyzję
EUROSPORT
Mateusz Morawiecki
Będzie spotkanie. Kolejna zapowiedź Morawieckiego
Polska
Widok z góry na budynki CBD w Pekinie Chiny
"Duże poruszenie" w Chinach. Firma rzuca wyzwanie gigantom z USA
Łukasz Figielski
Trybunał Konstytucyjny
Transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych. Decyzja TK
Polska
imageTitle
Maciusiak optymistą. "Robimy wszystko, by znów być konkurencyjni"
EUROSPORT
Sławomir Patyra
Sędzia Patyra złożył ślubowanie
Polska
Prezenterka NBC Savannah Guthrie i jej matka Nancy
"Powiedzcie, gdzie mamy jej szukać". Apel prezenterki telewizyjnej
Świat
Wietnam, market w Hanoi
Widmo nowych ceł USA. Celnicy przeprowadzili naloty na fabryki w Wietnamie
BIZNES
Aquapark Fala
Sześć minut na dnie basenu przy samym brzegu. Chłopiec walczy o życie
Łódź
Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik
"Oni się wkurzyli". Czemu Kamiński i Wąsik nie złożyli lojalek
Polska
Radom
Dokumenty nie dotarły, referendum nie będzie
Radom
imageTitle
Nowe informacje rok po tragedii. Dokument o kulisach śmierci mistrzyni olimpijskiej
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica