Wrocław Patrycja zmarła czekając godzinami na pomoc. Rzecznik Praw Pacjenta wydał decyzję Oprac. Svitlana Kucherenko |

Nie było karetki, Patrycja zmarła Źródło wideo: Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Archiwum TVN24

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W wydanej decyzji - do której nasza redakcja otrzymała dostęp - uznano, że Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy nie zapewnił kobiecie świadczeń zdrowotnych z należytą starannością. Rzecznik wskazał m.in. na nieprawidłową organizację transportu medycznego, błędy w koordynacji leczenia oraz opóźnienia w przekazywaniu pacjentki do specjalistycznych ośrodków.

Zmarła po wielogodzinnym oczekiwaniu na transport

Patrycja trafiła do szpitala 27 marca 2025 roku po tym, jak zasłabła w swoim domu w Piławie Górnej. - Jej narzeczony szybko zadzwonił na 112 i po około 20 minutach przyjechało pogotowie i zabrało ją na SOR w szpitalu w Świdnicy. Córce wykonano tomografię komputerową i okazało się, że omdlenie było spowodowane udarem krwotocznym. Trzeba było szybko przewieźć córkę do innego szpitala - mówił pan Albert, ojciec zmarłej.

Szpital w Świdnicy nie dysponował oddziałem neurochirurgii, dlatego rozpoczęto starania o przekazanie pacjentki do placówki o wyższym stopniu referencyjności. Według ustaleń Rzecznika Praw Pacjenta, organizacja transportu oraz dalszego leczenia napotkała jednak szereg problemów. Kobieta najpierw została przewieziona do Wałbrzycha, gdzie okazało się, że nie będzie mogła zostać niezwłocznie zoperowana. Następnie skierowano ją do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Patrycja zmarła 30 marca.

Decyzja Rzecznika Praw Pacjenta

Jak czytamy w wydanej decyzji, w ocenie Rzecznika Praw Pacjenta w przedmiotowej sprawie doszło do naruszenia prawa Pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością.

Jak ustalił Rzecznik Praw Pacjenta, mimo rozpoznania stanu wymagającego natychmiastowego leczenia, organizacja dalszej pomocy nie zapewniła chorej szybkiego dostępu do niezbędnych świadczeń.

"Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że pomimo ustalenia konieczności pilnego leczenia neurochirurgicznego organizacja dalszego procesu leczenia Pacjentki nie zapewniła jej rzeczywistego i sprawnego dostępu do świadczeń wymaganych jej stanem zdrowia" - czytamy w uzasadnieniu decyzji.

Zastrzeżenia do transportu medycznego

Jednym z głównych problemów była organizacja transportu międzyszpitalnego. Jak wskazano, umowa zawarta przez szpital na realizację transportu sanitarnego nie gwarantowała możliwości pilnego przewozu pacjentów wymagających natychmiastowego przekazania do innego ośrodka.

"Negatywnie należy ocenić organizację oraz realizację transportu międzyszpitalnego Pacjentki. Jak wynika z analizy zgromadzonego materiału dowodowego, zawarta przez podmiot leczniczy umowa dotycząca świadczenia usług transportu sanitarnego nie gwarantowała realnej możliwości pilnego przewozu pacjentów wymagających natychmiastowego transportu do innego ośrodka" - napisał Rzecznik.

Samodzielny Zespól Opieki Zdrowotnej w Świdnicy Źródło zdjęcia: Archiwum TVN24

W ocenie urzędu przyjęte rozwiązania organizacyjne "nie zapewniały skutecznego zabezpieczenia sytuacji, w których stan pacjenta wymagał niezwłocznego przekazania do placówki wyższego stopnia referencyjności".

Rzecznik zwrócił również uwagę, że szpital nie wykorzystał wszystkich dostępnych możliwości organizacyjnych.

"Podmiot leczniczy nie zapewnił transportu sanitarnego w odpowiednim czasie, mimo iż posiadał możliwość jego organizacji wynikającą z postanowień zawartych umów" - stwierdził Rzecznik.

Problemy także po przyjeździe do Wałbrzycha

Kolejne nieprawidłowości dotyczyły uzgodnień związanych z przyjęciem pacjentki przez szpital w Wałbrzychu.

"Ustalenia te zostały przeprowadzone w sposób nieprawidłowy, czego konsekwencją było przetransportowanie Pacjentki do podmiotu, który nie zapewnił jej niezwłocznej realizacji planowanego świadczenia" - stwierdził Rzecznik.

W efekcie kobieta musiała oczekiwać na dalszy transport do kolejnej placówki, co jeszcze bardziej wydłużyło czas potrzebny do rozpoczęcia specjalistycznego leczenia.

Rzecznik zwrócił również uwagę na realizację transportu między szpitalami bez obecności lekarza oraz nieprawidłowości w dalszej organizacji przekazywania pacjentki pomiędzy placówkami.

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Naruszono prawo pacjentki

Choć Rzecznik podkreślił, że personel medyczny podejmował działania diagnostyczne i lecznicze zmierzające do rozpoznania oraz zabezpieczenia stanu pacjentki, to sposób organizacji procesu leczenia nie spełnił wymaganych standardów.

"W ocenie Rzecznika Praw Pacjenta stwierdzone nieprawidłowości organizacyjne dotyczące zabezpieczenia transportu medycznego, zapewnienia ciągłości leczenia oraz prawidłowego skoordynowania przekazania Pacjentki pomiędzy podmiotami leczniczymi świadczą o niezachowaniu wymaganej należytej staranności przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych" - napisano w decyzji.

Ostatecznie Rzecznik Praw Pacjenta stwierdził, że "Pacjentce nie zapewniono świadczeń zdrowotnych w sposób odpowiadający standardowi właściwej staranności", dlatego doszło do naruszenia jej prawa do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością.

W związku z decyzją szpital w Świdnicy został zobowiązany m.in. do przeanalizowania sprawy, przeprowadzenia szkoleń dla personelu oraz aktualizacji procedur dotyczących organizacji transportów międzyszpitalnych i przekazywania pacjentów wymagających pilnego leczenia specjalistycznego.

- Po części czuję, że osoby winne odpowiedzą za to i że dzięki temu też zostanie naprawiony system ratownictwa w Świdnicy. Ludzie po prostu nie ucierpią, bo najbardziej chodzi mi tylko o to, żeby śmierć Patrycji nie poszła na darmo. Będę uparcie dążył do zmiany przepisów o ratownictwie medycznym - mówi tvn24.pl pan Albert, ojciec zmarłej Patrycji.

Dwa postępowania w prokuraturze

W prokuraturze równolegle prowadzone są teraz dwa odrębne postępowania w sprawie śmierci 30-letniej Patrycji. Pierwsze zostało wszczęte w zeszłym roku i dotyczy możliwości popełnienia błędu w sztuce medycznej. - To postępowanie jest w tej chwili zawieszone z uwagi na oczekiwanie na opinię uzupełniającą z zakresu medycyny sądowej - mówiła nam prokurator Małgorzata Czajkowska z Prokuratury Rejonowej w Świdnicy.

6 lipca Prokuratura Rejonowa w Świdnicy rozpoczęła nowe - drugie - śledztwo, które obejmuje wątki związane między innymi z działaniami dyrekcji szpitala, realizacją transportu sanitarnego i dokumentacją dotyczącą pacjentki. Jest ono w początkowej fazie.

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