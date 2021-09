Nagi prokurator chodził po Świdnicy. Prokuratura Krajowa: niezwłocznie zawieszony w czynnościach

Zupełnie nagi mężczyzna spacerował po jednym z osiedli w Świdnicy (woj. dolnośląskie). Robił nawet zakupy w sklepie. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy potwierdza, że to jeden z prokuratorów tamtejszego okręgu. Teraz mężczyznę mogą czekać konsekwencje i postępowanie dyscyplinarne. Jak informuje Prokuratura Krajowa, został on już zawieszony w czynnościach służbowych.

Lokalny prokurator może mieć kłopoty

- To jeden z prokuratorów prokuratury rejonowej podległej Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy. W czwartek, po otrzymaniu materiałów, prokurator okręgowy skierował do rzecznika dyscyplinarnego wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Wszystkie decyzje będą podejmowane przez Prokuraturę Krajową - mówi prokurator Tomasz Orepuk.

"Byłam w szoku"

- Byłam pierwszą osobą, która zobaczyła tego mężczyznę. Byłam przy kasie, kiedy ten człowiek wszedł do sklepu. Byłam w szoku. Zostawiłam paczkę, którą zdążyłam odebrać. Chwyciłam za telefon, a wtedy sprzedawca powiedział, żebym nie robiła zdjęć, bo jest to znana osoba w Świdnicy. Nie obchodziło mnie to. Takie zachowania powinny być karane bez względu na to, kto kim jest. Wezwałam policję, ale nie czekałam do ich przyjazdu. Zresztą ten człowiek wyszedł wcześniej ze sklepu - mówiła mieszkanka Świdnicy.