Jedna osoba w szpitalu, pięć bez dachu nad głową. Prokuratura: w kamienicy doszło do wybuchu gazu

Do wybuchu w kamienicy przy ulicy Wyspiańskiego doszło w niedzielę przed południem. - O godzinie 11 jak coś huknęło, to moja dziewczyna od razu wybiegła do mojej mamy. Mam niepełnosprawną babcię, która była w strasznym szoku. Musiałem ściągnąć ją z łóżka, umieścić na wózku i wyprowadzić z budynku - mówi jeden z mieszkańców kamienicy. A jego dziewczyna dodaje: - Był chaos, wszystko się waliło, było pełno pyłu. To był szok i zdenerwowanie, ale udało nam się wydostać. Budynek o własnych siłach opuściły trzy osoby. Jedną, 28-letniego mężczyznę, ewakuować musieli strażacy. To właśnie on jest osobą, która w wyniku eksplozji odniosła obrażenia. Z poparzeniami dłoni i twarzy mężczyzna trafił do szpitala.