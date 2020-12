"Choinkobranie" bije rekordy popularności. "Czuć ten magiczny, świąteczny klimat"

Dużą popularnością cieszy się druga edycja "choinkobrania", organizowana przez Nadleśnictwo Świdnica (Dolnośląskie). Zasady są proste: trzeba mieć ze sobą siekierkę lub piłę do drewna, następnie wybrać drzewko i samodzielnie je wyciąć.

- Muszę przyznać, że to co się dzieje, przechodzi nasze oczekiwania. Chyba nie byliśmy przygotowani na aż tak dużą liczbę osób, które tutaj do nas przyjechały. W ubiegłym roku była, powiedzmy, 1/3 z tego roku. Aczkolwiek niezmiernie się cieszymy, że akcja cieszy się takim powodzeniem. Ludzi przychodzą uśmiechnięci i wychodzą uśmiechnięci i zadowoleni - przyznaje Malwina Sokołowska z Nadleśnictwa Świdnica.