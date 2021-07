Kuria i biskup muszą przeprosić byłego proboszcza

Biskup świdnicki odwołał ze stanowiska i odesłał na emeryturę proboszcza jednej z dolnośląskich parafii. Duchowny odwołał się od tej decyzji do Watykanu, jednak Stolica Apostolska ją podtrzymała. W piśmie do Watykanu biskup Ignacy Dec miał zarzucać przeszło 70-letniemu księdzu, że jest on ojcem dziecka gospodyni pracującej u niego na plebanii. I to właśnie ten fakt miał być powodem zwolnienia i wysłania księdza na emeryturę.