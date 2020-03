"Bili, więzili i grozili, że przewiercą kolana wiertarką". Dwaj bracia w areszcie 

"Grozili, że przewiercą mu kolana wiertarką"

To właśnie pod koniec lutego bracia poprosili 19-latka, by przyszedł do nich do pokoju. - Tam zażądali, by oddał im swoje ubrania. A gdy odmówił, zaczęli go bić, kopać i szarpać. W końcu zabrali mu ubrania, pieniądze i telefon komórkowy - mówi Rusin. I dodaje, że potem było już tylko gorzej. Bracia mieli bez powodu bić swojego współlokatora. Oprócz tego mieli - jak ustalili śledczy - przykładać rozgrzaną, szklaną lufkę do czoła mężczyzny. - Zmuszali go do sprzątania, zamiatania, prania i zmywania naczyń. Gdy źle wykonywał te czynności, był bity. A w końcu zabrali mu klucze od mieszkania i uniemożliwili mu wyjście na zewnątrz - informuje prokurator. Później bracia K. mieli zamknąć 19-latka w toalecie. Tam mężczyzna spędził kilka godzin. Gdy w końcu K. go wypuścili, według śledczych, grozili mu. - Mówili, że jeśli ucieknie lub powie komukolwiek o tym, co się stało, to przewiercą mu kolana wiertarką. Gdy bracia spali, mężczyzna uciekł i poinformował o wszystkim policję - przytacza przebieg zdarzeń Rusin. Jak podaje prokuratura, gehenna mężczyzny trwała od 28 lutego do 1 marca.