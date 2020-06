"Zawdzięczają mu zdrowie, a może nawet życie". Autobusem zasłonił pieszych

Kierowca autobusu komunikacji miejskiej zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, by przepuścić parę z małym dzieckiem. Wtedy za manewr wyprzedzania wziął się jadący z tyłu kierowca samochodu dostawczego. Kierowca MPK wyprzedzanie na pasach mu uniemożliwił i autobusem zasłonił przechodzących przez jezdnię pieszych.

Do tej groźnie wyglądającej sytuacji doszło 1 czerwca w godzinach popołudniowych na trasie przejazdu autobusu linii 4 w Świdnicy (województwo dolnośląskie). Na nagraniu z dwóch kamer monitoringu umieszczonych w pojeździe widać, jak autobus jedzie aleją Niepodległości w kierunku placu Grunwaldzkiego. Obraz z tylnej kamery pokazuje samochód dostawczy, który jedzie tuż za miejskim przewoźnikiem. I to właśnie tylna kamera zarejestrowała zachowanie kierowcy dostawczego auta.

Skręcił autobusem i zasłonił przechodniów

Gdy kierowca autobusu zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, by przepuścić parę z dzieckiem, samochód z tyłu - nie zważając na podwójną ciągłą i oznakowane przejście dla pieszych - postanowił wyprzedzić. "Tylko skupieniu i refleksowi Tadeusza Barszcza, kierowcy MPK Świdnica, trzyosobowa rodzina zawdzięcza zdrowie a może nawet życie. (...) gdy w lusterku wstecznym zauważył, że jadący z tyłu biały dostawczak zaczął wyprzedzać, kierowca skręcił autobusem na lewy pas, by zasłonić przechodzące dwie osoby z dzieckiem. Film najlepiej oddaje grozę sytuacji" - czytamy na Facebooku MPK Świdnica. Na szczęście przechodniom nic się nie stało. A groźnemu zdarzeniu zapobiegło właśnie najprawdopodobniej zachowanie kierowcy autobusu. Docenili to internauci komentujący nagranie. "Brawo dla kierowcy" - piszą zgodnie pod filmem pokazującym sytuację na pasach. Domagają się też ukarania osoby siedzącej za kierownicą samochodu dostawczego: "(...) dla kierowcy dostawczaka mandat 5000 i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych".