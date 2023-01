Akt oskarżenia za pochwalanie agresji na Ukrainę. Po usłyszeniu zarzutów Marcin M. uciekł do Rosji

Oskarżony wyjechał do Rosji

- Przesłuchany w charakterze podejrzanego Marcin M. przyznał się do zamieszczania wpisów na swoim profilu w portalu społecznościowym, jednakże w złożonych wyjaśnieniach stwierdził, że nie zawierają one treści pochwalających wojnę - dodał prokurator.

Destabilizowanie Polski

- Widać wyraźnie, że to, co było przyczynkiem do postawienia mu zarzutów, to tylko wierzchołek góry lodowej, ten człowiek od dłuższego czasu powinien być traktowany jako rosyjski propagandysta, a jego aktywność w tej chwili w kanałach propagandowych białoruskich czy rosyjskich to zwieńczenie jego szkodliwych działań informacyjnych przeciwko Polsce - podkreślił.