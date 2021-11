"Nara idioci". MPK Wrocław pokazuje wiadomości, które dostają jego pracownicy i apeluje o życzliwość

"Ja j***ę schodzicie na psy", "nara idioci", "jak nie zdążę tam, gdzie mam zdążyć to was k***a spalę" - to prawdziwe wiadomości, które podczas swojej pracy otrzymują pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu. Spółka opublikowała film w mediach społecznościowych zwracając uwagę na mowę nienawiści w sieci. Władze przewoźnika - z okazji Światowego Dnia Życzliwości - zachęcają też do życzliwości, bo "po drugiej stronie ekranu także jest człowiek".

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu opublikowało w niedzielę film, w którym zwraca uwagę na mowę nienawiści, z którą spotykają się pracownicy przewoźnika. Data nie jest przypadkowa. 21 listopada to Światowy Dzień Życzliwości. I to właśnie o nią apelują władze spółki.

Jak informuje MPK, pracownicy przewoźnika utrzymują stały kontakt ze swoimi pasażerami. Wiadomości można przekazać za pośrednictwem infolinii oraz mediów społecznościowych. Tylko na samym Facebooku MPK otrzymuje kilkadziesiąt wiadomości dziennie.

Spółka w przesłanym komunikacie podkreśla, że najczęściej są to kulturalne rozmowy dotyczące bieżącego funkcjonowania MPK. Pojawiają się też pytania o aktualne zdarzenia w ruchu drogowym, innym razem pochwały dla kierowców i motorniczych.

Niestety, zdarzają się też wiadomości pełne agresji. I to właśnie one są głównym tematem opublikowanego w niedzielę filmu.

"Czasami nawet podzielamy te emocje. Ale sposób ich wyrażania musi mieć granice"

Jak podkreślają władze przewoźnika, na nagraniu przedstawione są prawdziwe wiadomości, które otrzymali kiedyś pracownicy MPK.

"Nienawidzę was k***a", "Wszyscy z waszej pracy ch**e i s**i, które nie otwierają drzwi, gdy przy nich jestem", "Jak nie zdążę tam, gdzie mam zdążyć to was k***a spalę". To tylko niektóre z nich.

– W ten nieszablonowy i być może szokujący sposób zwracamy uwagę na bardzo poważny problem związany z agresja w internecie – mówi Krzysztof Balawejder, prezes MPK Wrocław.

Spółka podkreśla, że rozumie emocje swoich pasażerów. – Czasami nawet podzielamy te emocje. Ale sposób ich wyrażania musi mieć granice – dodaje Balawejder.

Jak dodaje MPK, przekaz jest jednoznaczny: po drugiej stronie ekranu także jest człowiek, ze swoimi emocjami i uczuciami. Dlatego bądźmy dla siebie bardziej mili i życzliwi – nie tylko w dniu życzliwości.

Autor:MAK/ tam

Źródło: TVN24/MPK Wrocław