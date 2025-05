Udawał, że ma glejaka i zbierał pieniądze. Zaufało mu ponad trzy tysiące osób. Wyrok

Strzelin (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Earth

Z ustaleń śledztwa wynika, że Grzegorz P. symulował, że cierpi na glejaka. Spreparował dokumentację medyczną i wspólnie z żoną prowadził zbiórki na leczenie. Pieniądze zbierali przez portal internetowy, stowarzyszenie i bezpośrednie wpłaty na założone rachunki bankowe.

"W toku śledztwa prowadzonego przez Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu ustalono, że w okresie od maja 2018 roku do kwietnia 2024 roku oskarżony, działając wspólnie i w porozumieniu z Justyną P., doprowadził nie mniej niż 3055 osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej wysokości 736 988,25 złotych w ten sposób, że wprowadził w błąd pokrzywdzonych co do stanu swego zdrowia poprzez wskazanie, że choruje na glejaka i w ten sposób uzyskiwał środki pieniężne z organizowanych zbiórek na portalu www.pomagam.pl i przez Stowarzyszenie ze Strzelina oraz przyjmując bezpośrednie wpłaty na założone rachunki bankowe. Ponadto Grzegorz P. fałszował dokumentację, w tym medyczną, celem uwiarygodnienia swojej choroby" - podano w komunikacie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Grzegorz P. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.

Winny i skazany

Sąd Okręgowy uznał go winnym i wymierzył mu karę pięciu lat i sześciu miesięcy więzienia z zaliczeniem na poczet orzeczonej kary okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania oskarżonego. Zobowiązał go też do naprawienia szkody poprzez zwrot ustalonym pokrzywdzonym wpłaconych środków pieniężnych.

Wyrok nie jest prawomocny.

"Była przekonana, że mąż jest ciężko chory"

Wątek dotyczący oskarżonej Justyny P. został wyłączony do odrębnego postępowania sądowego.

W trakcie śledztwa nie przyznała się do zarzutów. - Wskazała, że była przekonana, że jej mąż jest ciężko chory i dlatego pomagała w organizowaniu środków pieniężnych na jego leczenie - przekazywała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Karolina Stocka-Mycek.

