Nie chcą zamknięcia oddziału położniczego. Protest przed dolnośląskim szpitalem

Ogłoszenie w Rosji mobilizacji to znak, że jej armia się posypała - ocenił w przemówieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zwrócił się też bezpośrednio do rosyjskich obywateli, mówiąc po rosyjsku. - Protestujcie. Walczcie. Uciekajcie. Albo oddawajcie się do ukraińskiej niewoli. To są wasze warianty przeżycia - powiedział.