Po zakupach w sieci stracił pieniądze, opału nie ma. "Oszuści tworzą klony stron sprzedawców węgla"

Mieszkaniec powiatu strzelińskiego (województwo dolnośląskie) kupił węgiel na stronie łudząco podobnej do tej należącej do Polskiej Grupy Górniczej. Pieniądze z konta zniknęły, opału nie ma. Jak informuje policja, oszuści tworzą strony internetowe, które wyglądają niemal identycznie, jak te spółek zajmujących się sprzedażą węgla. Mają nawet te same logotypy. Jak nie dać się oszukać?

- W toku prowadzonych czynności ustalono, że pokrzywdzony mężczyzna wszedł na stronę internetową łudząco podobną do domeny PGG. W zakładce wybrał odpowiedni asortyment węgla, a następnie dodał go do koszyka. Kolejne wskazówki na stronie internetowej, jak po sznurku zaprowadziły niczego nieświadomego poszkodowanego do podsumowania transakcji - przekazał w komunikacie prasowym asp. Łukasz Porębski z KPP w Strzelinie.