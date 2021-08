Myślał, że inwestuje na giełdzie. Stracił 125 tysięcy złotych

- Kilka miesięcy temu z 41-latkiem telefonicznie skontaktował się mężczyzna, który podał się za doradcę finansowego. Mężczyzna przekonywał, że reprezentuje profesjonalną, międzynarodową firmę i posiada wiarygodne informacje na temat wzrostów akcji spółek giełdowych - przekazuje Marta Białek z policji w Strzelcach Opolskich. To wystarczyło, by przekonać mieszkańca powiatu strzeleckiego. 41-latek podpisał umowę z mężczyzną podającym się za maklera. I przez kilka następnych miesięcy dokonywał wpłat na wskazane przez niego konto. Był przekonany, że w ten sposób inwestuje swoje pieniądze na giełdzie. OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>