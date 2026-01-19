Dwie kobiety zginęły na przejściu dla pieszych. Kierowca stanie przed sądem

Do zdarzenia doszło w Strzegomiu

Do zdarzenia doszło 3 listopada 2025 roku, po godzinie 19 tuż za rondem ks. Jerzego Popiełuszki w Strzegomiu na oznakowanym przejściu dla pieszych. W wyniku potrącenia przez 30-letniego kierowcę busa dwie kobiety - w wieku 68 i 70 lat - zmarły na skutek poniesionych obrażeń.

Kierowcę oskarżono o to, że prowadził samochód bez ważnych badań technicznych i złamał zasady ruchu drogowego. Według prokuratury nie zachował ostrożności, nie patrzył uważnie na drogę, jechał zbyt szybko, nie próbował zahamować ani zatrzymać pojazdu i nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo przechodzącym pieszym.

"Częściowo przyznał się do zarzutów"

"Oskarżony częściowo przyznał się do zarzutów, ustalono, iż w chwili zdarzenia był trzeźwy i nie działał pod wpływem innych środków odurzających" - informuje Mariusz Pindera, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Od chwili zatrzymania mężczyzna pozostaje tymczasowo aresztowany.

Postawiono mu zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Podejrzanemu grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.

Tragiczny wypadek w Strzegomiu Źródło: OSP Strzegom

