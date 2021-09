Kierowca uderzył w tył auta. Pasażer wysiadł i uderzył go w twarz

Dolnośląski odcinek drogi krajowej numer pięć. Kierowca jednego z aut uderzył w tył poprzedzającego go pojazdu. Po chwili z uderzonego samochodu wysiadł pasażer, podszedł do kierowcy i uderzył go w twarz. Nagranie pokazujące to, co się stało otrzymaliśmy na Kontakt24.