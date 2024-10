- Przy skomplikowanych postępowaniach karnych jest to standardowa procedura. Jeżeli zwierzchnik jednostki, w której prowadzone jest postępowanie, widzi potrzebę utworzenie zespołu, to zwraca się z takim wnioskiem do prokuratora nadrzędnego. Wskazuje również skład takiego zespołu. W tym przypadku tworzą go trzy osoby: dwóch prokuratorów i asystent - powiedziała tvn24.pl Anna Zimoląg, rzeczniczka Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu.