Streetbus z ciepłymi posiłkami i mobilne ambulatorium. Wrocław pomaga bezdomnym

Pandemia choroby COVID-19 i coraz większe mrozy są zagrożeniem dla życia bezdomnych. We Wrocławiu zdecydowano się na zniesienie ograniczeń w przyjmowaniu potrzebujących do miejskiej ogrzewalni. A to oznacza między innymi rezygnację z obowiązkowej dobowej kwarantanny. Po mieście krąży też specjalny bus z ciepłymi posiłkami dla osób bezdomnych i mobilne ambulatorium.

Temperatury w całej Polsce spadły poniżej 0 stopni Celsjusza. Nie inaczej jest we Wrocławiu. Do tego w najbliższych dniach, według prognoz, siarczysty mróz nie odpuści. Organizacje pomagające osobom bezdomnym zwierają szyki, by wesprzeć najbardziej potrzebujących. Wrocławska ogrzewalnia przeorganizowała swój sposób działania. Do tej pory - z uwagi na pandemię choroby COVID-19 - do ogrzewalni dziennie mogły dołączyć maksymalnie trzy osoby. Jednak wcześniej musiały odbyć obowiązkową, trwającą dobę, kwarantannę. Teraz potrzebujących przyjmowanych będzie więcej. Zrezygnowano też z obowiązkowej kwarantanny. Przyjmowane do ogrzewalni osoby mają mierzoną temperaturę. OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W INTERNECIE >>>

Streetbus z ciepłymi posiłkami i ambulatorium medyczne

O problemie bezdomności mówił kierownik wrocławskiej ogrzewalni Andrzej Ptak: - To nie wynika z tego, że te osoby chcą tu mieszkać. Brakuje nam jeszcze w systemie wsparcia osób w kryzysie bezdomności. Śmiertelność na ulicy, czy w parkach jest bardzo wysoka. Te osoby bardzo często umierają, ale są to ciche śmierci. Jak podkreśla Ptak, miasto stara się wspierać osoby w kryzysie bezdomności. - Jednak to wszystko wymaga dużych nakładów finansowych - przyznaje. Kolejną z inicjatyw jest streetbus, czyli pojazd z którego potrzebującym rozdawane są ciepłe posiłki. - W dobie pandemii, gdy restauracje są zamknięte a na mieście jest mniej ludzi, taka akcja jest jeszcze bardziej potrzebna. Dostarczamy jedzenie ludziom bezdomnym w całym mieście. Jest duże zainteresowanie. W taką pogodę i przy ujemnych temperaturach te osoby nie mają gdzie się ogrzać, a gorąca zupa może im nawet uratować życie - mówi Krzysztof Balawejder, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu. To właśnie miejski przewoźnik i urząd miejski są odpowiedzialne za inicjatywę streetbusa. Po ciepłe posiłki ustawiła się kolejka chętnych. - To bardzo dobre rozwiązanie. Ludzie tego potrzebują - mówiła jedna z kobiet, które odebrała jedzenie. Na ulicach miasta można także spotkać mobilne ambulatorium, gdzie osoby bezdomne mogą otrzymać pomoc przedmedyczną od specjalistów.

Jak chronić się przed mrozem? PAP

Wrocław wspiera osoby bezdomne Google Maps

Autor:tam

Źródło: TVN24 Wrocław