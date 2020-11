25-latek zginął, bo inny kierowca wyprzedzał "na trzeciego". Po dwóch tygodniach policja zatrzymała 71-letnią kobietę

Do wypadku doszło 2 listopada na odcinku dk 11 pomiędzy miejscowościami Ciarka i Wojciechów. Pracujący na miejscu policjanci ustalili, że kierujący Oplem Calibrą 25-latek, chcąc uniknąć zderzenia z wyprzedzającym "na trzeciego" innym pojazdem, zjechał na pobocze i stracił panowanie nad pojazdem. Jego auto w poślizgu wróciło na jezdnię i wjechało na przeciwległy pas ruchu. Tam doszło do zderzenia z Oplem Zafirą. Młody kierowca zginął na miejscu. 30-latka kierująca Zafirą oraz jej pasażer trafili do szpitala.

71-latka zatrzymana

- Wnikliwa analiza zabezpieczonych na miejscu wypadku śladów oraz drobiazgowe, wielogodzinne ustalenia operacyjne, doprowadziły funkcjonariuszy do osoby, która miała być odpowiedzialna za to zdarzenie. Jest to 71-latka, mieszkanka Bielska-Białej. Zatrzymana kobieta została doprowadzona do prokuratury, gdzie przedstawiono jej zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym - informuje Dawid Gierczyk, rzecznik kluczborskiej policji.