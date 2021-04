Drążyli tunel pod budowę drogi ekspresowej, natrafili na sztolnię. Nie było jej na mapach

"To zawsze fascynuje"

- Zawsze, gdy natrafi się na nieznane podziemne wyrobiska, które nie były oznakowane na mapach, pojawia się ekscytacja. Takiego rodzaju zagadki zawsze fascynują - mówi Łukasz Orlicki z Grupy Eksploracyjnej Miesięcznika Odkrywca. I dodaje: - Jednak tym razem nic nie wskazuje na to, by to odkrycie było czymś więcej niż pozostałością po robotach górniczych z początku XX wieku. - W historii górnictwa Wałbrzyskiego Zagłębia Węglowego nie ma informacji o udokumentowaniu i eksploatowaniu w tym rejonie pokładów węgla kamiennego - podkreśla Szumiata. Jednak analiza archiwalnej niemieckiej mapy z 1914 roku, którą ponownie wydano po 15 latach, wskazuje na to, że w rejonie Starych Bogaczowic poszukiwano pokładów węgla kamiennego.