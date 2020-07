Mężczyzna zasłabł na szlaku. Ratownicy nie mogli dojechać, bo szlaban był zamknięty

Na jednym ze szlaków w okolicach Jeleniej Góry (Dolnośląskie) starszy mężczyzna zasłabł i osunął się na ziemię. Wezwana karetka pogotowia nie mogła dojechać we wskazane miejsce, bo zamknięty był szlaban. Przytomnością umysłu i chłodną głową wykazało się dwóch harcerzy, którzy pomogli turyście i jego żonie.

79-letni mężczyzna wybrał się w poniedziałek razem ze swoją żoną na wycieczkę szlakiem prowadzącym do Zamku Księcia Henryka w Staniszowie. W pewnym momencie źle się poczuł i zasłabł. Starszy mężczyzna leżał już na ziemi, kiedy dostrzegło go dwóch harcerzy.

Wzorowa postawa harcerzy

- Już wracając, szliśmy na autobus powrotny, zauważyliśmy leżącego bezwładnie starszego mężczyznę i jego spanikowaną małżonkę, która w tym czasie dzwoniła na pogotowie. Od razu wiedzieliśmy, że coś jest nie tak. Szybko podbiegliśmy. Zapytaliśmy, co się stało, jak możemy pomóc. Widzieliśmy, że pan jest półprzytomny, próbował coś mówić. Leżał na ziemi, więc pomogliśmy mu usiąść, aby było mu wygodnie. Daliśmy pić jemu i jego żonie. Kiedy ta pani skończyła rozmawiać przez telefon, poprosiłem kolegę, aby podbiegł do szlabanu, żeby zaprowadzić ratowników na miejsce - relacjonuje Bartłomiej Szpala, jeden z dwóch harcerzy, którzy pomogli turyście na szlaku.

Tym drugim był Jakub Szewczyk. Kiedy harcerz zbiegł na dół i spotkał się z ratownikami, okazało się, że jest problem. Szlaban, przed który podjechała karetka, był zamknięty. Ratownicy nie mieli klucza. Kłopot z wjazdem zgłaszali do GOPR i służb leśnych. Wokół nie było jednak nikogo, kto mógłby ten szlaban otworzyć.

- Ratownicy w takim wypadku postanowili wziąć nosze i udać się pieszo do pacjenta. To była odległość około 500 metrów. W tym czasie jeden z harcerzy zadzwonił do dzierżawcy zamku, który przyjechał na miejsce w asyście policji i otworzył szlaban. Załoga pogotowia odwiozła chorego na szpitalny oddział ratunkowy - mówi Piotr Archacki, rzecznik Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze.