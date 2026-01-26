Znęcanie się nad kotami i fikcyjne zbiórki. Dwie kobiety oskarżone

Środa Śląska (woj. dolnośląska) Źródło: Google Earth

Jak poinformowała Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, 24-letnia Dominika Sz. i 32-letnia Liliana R., działając wspólnie w ramach stowarzyszenia w okresie do 1 października 2024 roku miały znęcać się nad 14 kotami. Zwierzęta były przetrzymywane w niewłaściwych warunkach, w stanie rażącego zaniedbania.

"Zwierzęta nie miały odpowiedniego dostępu do wody i pokarmu oraz do właściwej opieki weterynaryjnej, co w konsekwencji doprowadziło do licznych, nieleczonych chorób i zgonów" - informuje rzeczniczka.

Fikcyjne zbiórki i oszustwa finansowe

Oskarżone usłyszały 18 zarzutów dotyczących doprowadzenia lub usiłowania doprowadzenia pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Według ustaleń śledczych, od marca 2022 roku do września 2025 roku kobiety utworzyły liczne zbiórki, wprowadzając darczyńców w błąd co do ich rzeczywistego celu.

"Usiłowały doprowadzić nieustaloną liczbę osób, nie mniejszą niż 139, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie co najmniej 25 tysięcy 96 złotych w ten sposób, że utworzyły szereg fikcyjnych zbiórek na rzecz potrzebujących zwierząt" - wyjaśnia Stocka-Mycek.

Dodatkowo, w okresie od lipca 2024 roku do stycznia 2025 roku, miały doprowadzić trzy pokrzywdzone do przekazania im dwóch tysięcy złotych, powołując się, że są to koszty potrzebne na funkcjonowanie stowarzyszenia, pomoc zwierzętom i koszty adopcji.

Za zarzucane oskarżonym czyny grozi kara pozbawienia wolności do sześciu miesięcy do ośmiu lat.

