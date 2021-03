Tomasz Komenda nie będzie apelował. "Chcę jak najszybciej zapomnieć"

Tomasz Komenda, który przez decyzję sądu niesłusznie spędził 18 lat swojego życia za kratami, nie będzie odwoływał się od wyroku Sądu Okręgowego w Opolu. Zgodnie z nim ma otrzymać od Skarbu Państwa niemal 13 milionów złotych odszkodowania i zadośćuczynienia. - Chcę mieć już spokój i jak najszybciej zapomnieć o tym, co się stało - mówi nam Komenda.

Na początku lutego 2021 roku Sąd Okręgowy w Opolu zdecydował, że za lata niesłusznego pobytu w zakładach karnych Tomasz Komenda otrzyma 12 milionów złotych zadośćuczynienia i ponad 811 tysięcy złotych odszkodowania. Wyrok nie był prawomocny. A mecenas Zbigniew Ćwiąkalski, który reprezentował Tomasza Komendę, jak i on sam zapowiadali, że decyzję o tym, czy odwołać się od rozstrzygnięcia podejmą dopiero po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku.

- Żadne pieniądze nie wynagrodzą mi tych 18 lat. Pieniądze to tylko zera na koncie, a sprawiedliwości nie ma - podkreślał Komenda. A mecenas Ćwiąkalski dodawał: - Wyrok jest oczywiście dobry. Zasądzono odszkodowanie w pełnej wysokości. Natomiast jeśli chodzi o zadośćuczynienie, to mamy 2/3 żądanej kwoty. Na razie nie deklarujemy, czy będziemy się odwoływać, czy nie.

"Chce zakończyć ten etap życia"

Teraz Tomasz Komenda podjął decyzję. Od wyroku nie będzie się odwoływał. - Nie odwołujemy się. Chcę mieć już spokój i jak najszybciej zapomnieć o tym, co się stało - podkreśla w rozmowie z tvn24.pl.

Z kolei mecenas Ćwiąkalski precyzuje: - Nie będzie odwołania, bo pan Tomasz Komenda nie chce już pojawiać się w sądach i prokuraturach. Chce zakończyć ten etap życia. Apelacja by tylko to przedłużała, a poza tym trafiłaby do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, który przed laty go skazał.

Wcześniej, podobną decyzję podjęła prokuratura. Jak informował Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu, tamtejszy prokurator okręgowy uznał wyrok za sprawiedliwy i nie będzie składał od niego apelacji.

Walka trwała kilkanaście miesięcy. Tomasz Komenda i jego pełnomocnik wnioskowali o niemal 19 milionów złotych. Mężczyzna na sali rozpraw w trakcie tego - toczącego się za zamkniętymi drzwiami - procesu pojawił się tylko, gdy musiał złożyć zeznania i wrócić pamięcią do lat spędzonych za kratami.

Wyrok za zbrodnię, której nie popełnił

Tomasz Komenda w sprawie zabójstwa i zgwałcenia 15-letniej Małgosi został aresztowany w 2000 roku, trzy lata po tym, jak doszło do zbrodni w Miłoszycach. Sąd pierwszej instancji skazał go na 15 lat pozbawienia wolności. Po apelacji Komendę prawomocnie skazano na 25 lat. I choć w trakcie procesu ani razu nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i powtarzał, że jest niewinny, to wierzyła mu niemal wyłącznie jego rodzina. W 2005 roku Sąd Najwyższy oddalił kasację "jako oczywiście bezzasadną".

We wrześniu 2020 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu skazał na kary 25 lat więzienia dwóch mężczyzn za gwałt i zabójstwo 15-letniej Małgosi, a więc za zbrodnię za którą przed laty skazano Tomasza Komendę. Żaden z oskarżonych teraz mężczyzn nie przyznał się do winy. Od wyroku się odwołali.

Autor:tam/gp

Źródło: tvn24.pl