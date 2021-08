Józef Pinior nie trafi do więzienia, karę odbędzie w systemie dozoru elektronicznego

Józef Pinior, były opozycjonista z czasów PRL i były senator, choć za korupcję został skazany na rok i sześć miesięcy więzienia, to do więzienia nie pójdzie. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu prawomocnie zdecydował, że były polityk może odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego. Tym samym podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji. Zmienił jednak warunki odbywania kary.

Józef Pinior (zgadza się na podanie swoich danych – przyp. red.), były senator i jeden z najważniejszych dolnośląskich działaczy opozycyjnych z czasów PRL, był oskarżony przez Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu o przyjmowanie łapówek. Za korupcję były polityk został prawomocnie skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności. Jego obrońca złożył wniosek o możliwość odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, tak by były senator nie musiał odbywać kary w więziennych murach. W maju sąd przychylił się do wniosku. Teraz sprawą tego, w jaki sposób karę odbywać ma Józef Pinior, zajął się Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. Jak mówi sędzia Małgorzata Lamparska z Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, ten podtrzymał w mocy postanowienie sądu pierwszej instancji o odbywaniu kary pozbawienia wolności, przez byłego senatora, w systemie dozoru elektronicznego. Sąd zmienił przy tym godziny, w których skazany może opuścić swoje miejsce zamieszkania "w celu pracy zarobkowej i załatwiania spraw bieżących". W pierwszej instancji były to godziny od 10 do 13; sąd apelacyjny określił ten czas od godziny 13 do 22. Sędzia Lamparska poinformował również, że sąd apelacyjny uchylił decyzję pierwszej instancji o zakazie spożywania alkoholu przez skazanego, zakazie podejmowania pracy zarobkowej i utrzymywania kontaktów z osobami o ujemnej opinii społecznej.